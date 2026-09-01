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Elazığ'da Okul Öncesi Eğitim Planlaması

Elazığ'da Okul Öncesi Eğitim Planlaması
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Elazığ'da anaokulu müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı için değerlendirme toplantısı yapıldı. Çocukların gelişimi, sosyal medya mahremiyeti, aile katılımı, açık hava etkinlikleri ve kitap okuma alışkanlığı gibi konular ele alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il merkezinde hizmet veren anaokulu müdürleriyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yemişlik Anaokulu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ile Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Nurullah Emül de katıldı.

Toplantıda, okul öncesi eğitimde çocukların, gelişiminin desteklenmesi, yaşam becerilerinin kazandırılması, değerler eğitimi ve sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çocukların sosyal medya kullanımında mahremiyetlerinin korunması, aile katılımının artırılması ve velilerle işbirliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinliklerde çocukların aktif rol alması, yaparak ve yaşayarak öğrenme uygulamalarının yaygınlaştırılması ile hava şartları uygun olduğunda açık hava etkinliklerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, ayrıca dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik rehberlik çalışmalarının güçlendirilmesi, velilere yönelik eğitimlerin düzenli yapılması ve çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırılması konuları görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantıda, okul öncesi eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişiminin temelini oluşturduğunu belirterek, eğitimde kalitenin artırılması için işbirliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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