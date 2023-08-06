Elazığ'da Açık Kapılı Toplu Taşıma Aracı Tehlikeli Yolculuk

Elazığ'da özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, kapısı açık seyretti. Bir yolcunun açık kapı önündeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Elazığ'da özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, kapısı açık seyretti. Bir yolcunun açık kapı önündeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Malatya- Elazığ arası sefer yapan özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, kapısı açık halde anayolda seyretti. Bir yolcunun ise açık kapının hemen yanında taburede oturması, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, arkada oturan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. - ELAZIĞ