Haberler

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da, evinden ayrılan ve kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, gönüllülerin de katıldığı 47 kişilik ekiple birlikte mahallede ve çevre kırsalda Kaya'yı bulmak için çalışıyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Kaya'yı bulmak için mahallede arama çalışması başlattı.

Gönüllülerin de yer aldığı 47 kişilik ekip, mahallenin yakınındaki kırsal Gülmez Tepesi mevkesinde de arama yaptı.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu