Haberler

Elazığ'da iri yeşil kertenkele cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Elazığ'da iri yeşil kertenkele cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir grup, yaklaşık 40 santimetre boyunda iri yeşil bir kertenkeleyle karşılaştı. Görüntüyü inceleyen uzman, kertenkelenin 'Lacerta media' türü olabileceğini ve bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki iri yeşil kertenkele cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karga Dağı eteklerinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Turgut, yeşil ve sık bitki örtüsüyle kaplı arazide hareket eden bir sürüngen olduğunu fark etti.

Turgut ve arkadaşları, otların arasında yaklaşık 40 santimetre boyunda iri yeşil kertenkele ile karşılaştı.

Boyu ve yeşil rengiyle dikkati çeken kertenkele, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kertenkelenin görüntüsünü inceleyen Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, görseldeki kertenkelenin "Lacerta media" olabileceğini belirterek, bunun bölge için biyolojik çeşitlilik anlamında önemli olduğunu vurguladı.

İri kertenkelelerin tarım alanlarına zarar veren çekirge ve tırtıl gibi böcekler ile fare gibi kemirgenlerin yavrularını avlayarak doğal ilaçlama görevi gördüğünü belirten Bağcı, ayrıca yırtıcı kanatlılar, tilki ve porsuk gibi büyük hayvanlar için de besin kaynağı olarak ekosistemde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Bağcı, yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki kertenkelenin hava ve toprak kirliliği gibi çevre değişimlerine karşı son derece hassas olan canlılar arasında yer aldığını dile getirerek, bu irilikteki bir kertenkelenin varlığının, bulunduğu bölgenin ekosisteminin ve toprağının henüz kirlenmediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de 'maaşlar donduruldu' iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddiasına yanıt
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti