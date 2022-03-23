Elazığ'da 3 milyon fide tohumu toprakla buluşturuldu - Haberler

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Elazığ'da 3 milyon fide tohumu toprakla buluşturuldu

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da 3 milyon fide tohumu toprakla buluşturuldu

Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde 3 milyon tıbbi, aromatik fide tohumu toprakla buluştu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde 3 milyon tıbbi, aromatik fide tohumu toprakla buluştu.

Vali Ömer Toraman, merkezde düzenlenen etkinlikte fide tohumu ekimi çalışmalarına katıldı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fide tohumlarını toprakla buluşturan Toraman, yaptığı konuşmada, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle fide ürettiklerini söyledi.

Fide yetiştirilmesi için tohumları serpip ilk bakımlarını yaptıklarını ifade eden Toraman, "Burada bu sezon inşallah 3 milyon fide yetiştirilecek. Bu fideler Elazığ dışında Bingöl, Malatya, Tunceli gibi illere de dağıtılacak. Bu fidelerden tıbbi aromatik bitki yetiştirilerek hem ilaç hem de kozmetik sanayide değerlendirilecek." dedi.

Toprakla buluşturulan fide tohumlarının değerli olduğunu belirten Toraman, sarı kantaron, nane, kekik ve adaçayı gibi kıymetli 4 tıbbi aromatik bitki tohumunu seralara serptiklerini aktardı.

Toraman, her yıl daha çok fide tohumunu toprakla buluşturacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bir döngü. Fide dağıttığımız çiftçilerden elde ettiğimiz tohumlarla seneye buraya yeniden tohum atacağız. Bu döngü büyüyerek devam edecek. Her yıl sayısı artacak. Buraya bölgeden gönüllü genç kardeşlerimiz de destek oluyor. Onlar da burada hem tarım eğitimi almış hem de uygulamalı şekilde tecrübe kazanmış oluyor. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bu ve benzeri pek çok projesi var. Burası Elazığ ve bölge için büyük bir fırsat. Öğrencilerimizi buraya eğitim almaları için bekliyoruz."

AA / Suat Öztürk - Güncel

İpek Yolu, gençlik, Elazığ, Çocuk, Güncel, Haberler

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