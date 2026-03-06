Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

ELAZIĞ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 EU 056 plakalı panelvan ile 23 ADP 020 ve 23 AEK 665 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı