Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Akın ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Akın, gazileri makamında kabul etti.