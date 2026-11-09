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Elazığ'da 16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba hastanede kurtarılamadı

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İddiaya göre Elazığ'da Abdullah Paşa Mahallesi'nde dün gece eşine şiddet uygulayan baba, araya giren 16 yaşındaki oğluyla kavgaya tutuştu ve bıçakla yaralandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba kurtarılamadı, oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Elazığ'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı.

Bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. Kavgada U.E.B, bıçakla babasını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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