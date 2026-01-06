Haberler

Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da, kar yağışının ardından bir binanın çatısında kar temizleyen iki kişi, yüksek ve güvenlik önlemi almadan tehlikeli anlar yaşadı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da 2 kişinin 10 katlı binanın çatısındaki karı hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından donla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan, 10 katlı binanın çatısındaki karı küreklerle temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur