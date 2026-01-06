Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da, kar yağışının ardından bir binanın çatısında kar temizleyen iki kişi, yüksek ve güvenlik önlemi almadan tehlikeli anlar yaşadı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ELAZIĞ'da 2 kişinin 10 katlı binanın çatısındaki karı hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından donla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan, 10 katlı binanın çatısındaki karı küreklerle temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
