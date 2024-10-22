Elazığ Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yaptı

Elazığ Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünlerini, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğunu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelendi.

Ekipler ayrıca uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendirdi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Kadir Temur, AA muhabirine, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ildeki okul kantinlerini denetlemeye başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin sağlığı için denetimleri dönem boyunca sürdürecekleri ifade eden Temur, "Okul kantinlerinin öncelikle belediyemizden iş yeri açma çalışma ruhsatı alması gerekiyor. Kantinlerde satılan ürünlerin genelde ambalajlı ürünler olması gerekiyor. Bu ürünlerin son tüketim tarihlerinin incelemesi yapılıyor. Sıkıntılı ürünleri ekiplerimiz imha edip, işletmeye cezai işlem uyguluyor. Bunun dışında tost ve ekmek arası ürünlerin de hazırlanışı ve hijyen kuralları denetleniyor. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.