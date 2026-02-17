El Salvador, Pasifik açıklarında 6 tondan fazla kokain ele geçirdi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Pasifik açıklarında Tanzanya bayraklı bir teknede gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 tondan fazla kokainin ele geçirildiğini ve bunun ülke tarihindeki en başarılı operasyon olduğunu belirtti.

Bukele, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Pasifik açıklarında gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bukele, şunları kaydetti:

"Ulusal donanmamız, El Salvador tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdi. Kıyılarımızın 380 deniz mili (703,7 kilometre) güneybatısında, 180 fit (54 metre) uzunluğundaki çok amaçlı destek gemisi, tekneyi durdurdu. Afrika'daki Tanzanya bayrağı altında kayıtlı olan tekne, gizli bölmelerde 330 paket halinde toplam 6,6 ton kokain taşıyordu. Uyuşturucunun yaklaşık değeri 165 milyon ABD dolarıdır."

Uyuşturucu kaçakçılarına "güçlü" bir darbe vurduklarını ifade eden Bukele, "Balast tanklarına gizlenmiş olan uyuşturucuyu tespit etmek için ulusal donanmamızın dalgıçları görevlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda gizleme yöntemi doğrulandı ve uyuşturucuya el konuldu. Teknede 10 uyuşturucu kaçakçısı bulunuyordu: 4 Kolombiyalı, 3 Nikaragualı, 2 Panamalı ve 1 Ekvatorlu." açıklamasında bulundu.

Bukele, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.