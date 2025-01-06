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El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Yaklaşık 50 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedilirken panik anları bir havalimanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün La Libertad kentine 50 kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu'nda olduğunu açıkladı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Derinliği 49,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi. Deprem komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedildi. Öte yandan panik anları havalimanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı

DEVLET BAŞKANINDAN MESAJ VAR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok" ifadesini kullandı.

El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhakan ayfer:

El Sallador

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Haber YorumlarıMuhammet:

Yerkürenin ortalama kalınlığı 35 km civarındadır. Kıtalarda daha kalın, ortalama 40 km, hatta Tibet Platosu'nda 70 km; okyanus tabanlarında ise daha ince, ortalama 5-10 km olabilir. Yer kabuğu, çeşitli kayaç türlerinden oluşur.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

BİTCOİNCİ El Salvador başkanı Ülkesini düşünmekten daha çok Bitcoin durumuna önemser. Kendisini araştırın..

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Her şeye gücü yeten, Ölümsüz, Her şeyi hakkıyla bilen, Cennetin Dokuzuncu Kapısı, Karanlıklar Prensi, Işık getiren, Sabah Yıldızı, Bir Hafta Öncesi, Ey Pek Çok İsmi Olan Gizemlerin Efendisi SANA SELAM OLSUN

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

ne diyon lan değişik

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