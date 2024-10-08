El Kaide'ye Yönelik Soruşturma: İstanbul'da 1 Gözaltı

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 1 kişiyi İstanbul'da yakaladı.

Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.