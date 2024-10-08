El Kaide'ye Yönelik Soruşturma: İstanbul'da 1 Gözaltı
İzmir merkezli El Kaide soruşturmasında, terör örgütüne eleman temin ettiği belirlenen bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda jandarma operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.
Bu karar doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 1 kişiyi İstanbul'da yakaladı.
Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.