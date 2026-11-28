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Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na doğru günlerdir devam eden düzensiz göçmen akınından en çok etkilenen El Hierro Adası açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 14'e çıktı.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamalarda, 27 Kasım sabahı El Hierro'nun 72 kilometre güneyinde tekneleri alabora olan düzensiz göçmenlerden 14'ünün öldüğü bildirildi.

Kazadan 90 düzensiz göçmen kurtulmuş, bunlardan 6'sı sağlık durumları kritik olduğu için hastaneye nakledilmişti.

El Hierro Adası'na sadece son üç günde 3 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları'na bu ay içinde gelen düzensiz göçmenlerin sayısı da 12 bini aştı.

Sivil toplum kuruluşları, dünyanın en ölümcül göç rotası olan Kuzey Afrika kıyıları ile Kanarya Adaları arasındaki Atlantik Okyanusu'nda bu yıl 600'den fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA