El Halil'de İsrail güçleri Filistinliyi ve oğlunu gözaltına aldı, 2 çocuk alıkonuldu

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinli ile oğlunu gözaltına alırken, 2 çocuğu da alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberlerine göre, İsrail güçleri El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesine bağlı Humsa bölgesinde bir Filistinliyi ve oğlunu gözaltına aldı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle hemen her gün mücadele etmek zorunda kaldığı belirtilirken, Filistinlilerin arazi ve mülklerine saldırılar yapıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede kaçak yerleşim kurmaya çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinin girişinde 2 çocuğu alıkoydu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Kaynak: AA