Haberler

El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip istinat duvarında asılı kaldı

El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip istinat duvarında asılı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri hareket edip apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen park halindeki otomobil, caddede geri hareket edip, bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu'da yaşayan S.K., kullandığı 16 RC 328 plakalı otomobilini, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2'nci Sokak'ta park etti. İddiaya göre; S.K., markete giderken, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra geri hareket edip apartmanın istinat duvarına çarpıp asılı kaldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin geri hareket edip duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü