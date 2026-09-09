Haberler

El emeği ürünlerinin kazancından bir kısmını sahipsiz hayvanlar için harcıyor

El emeği ürünlerinin kazancından bir kısmını sahipsiz hayvanlar için harcıyor
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te yaşayan 72 yaşındaki Aliye Yavru, bahçesini renklendirdiği örgü ve el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin bir bölümüyle sahipsiz hayvanların bakım giderlerini karşılıyor.

Karabük'te yaşayan 72 yaşındaki Aliye Yavru, bahçesini renklendirdiği örgü ve el işi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin bir bölümüyle sahipsiz hayvanların bakım giderlerini karşılıyor.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren Yavru, 12 yaşında başladığı terzilik ve el sanatları uğraşını 60 yıldır sürdürüyor. Evinde hazırladığı rengarenk örgülerle bahçesindeki ağaçları kaplayan Yavru, ürünlerin satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla da sahipsiz hayvanların yem ve veteriner giderlerini karşılıyor.

Yavru, gazetecilere, el işi ve terzilikle küçük yaşlarda tanıştığını, üretmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirterek, "Hatırladığım kadarıyla 12 yaşımda başladım. Hatta o yaşta gelin olacak bir kıza elbise diktim. Sonra terziliği öğrendim, kurslara gittim ve kurs hocalığı yaparak genç kızlara öğrettim." dedi.

Evinde kedi beslediğini ve sahipsiz kedilere de baktığını anlatan Yavru, "Onlara her ay paket paket kuru ve yaş mamalar alıyorum, veteriner masrafları oluyor. Olabildiğince onlara daha iyi bakmaya çalışıyorum. Evimde 10 kedi var, kapımın önüne de bir o kadar misafir geliyor. Onları da ayıramam, hepsine bakıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

Üsküdar'da yeni perde! “Tehdit edildi” denilen isimden sürpriz ifade
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları