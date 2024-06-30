Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! 'Yakıt verilmedi' yalanının arkasından bakın ne çıktı

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden El Al Havayolları'na ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptığını bildirdi. Uçağın acil inişine izin verilmesine rağmen yakıt sağlanması konusunda yaşanan bir aksaklık olduğu iddiaları ise yalanlandı.

İSRAİL UÇAĞI, ANTALYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Polonya'nın başkenti Varşova'dan havalanan İsrail merkezli El Al Havayolları uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Tel Aviv'e giden uçaktaki bir yolcu rahatsızlandı. Pilotlar, gerekli izinleri alarak Antalya Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

UÇAĞIN PİLOTU YAKIT ALMAYI REDDETMİŞ

Havalimanı yetkililerinin uçağa yakıt alımına izin vermediği iddia edilirken, işin aslı başka çıktı. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.