Ekvador ile Kolombiya liderleri arasındaki diplomatik gerginlik sürüyor

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında devam eden diplomatik gerginlikte karşılıklı yeni suçlamalar gündeme geldi.

Kolombiya merkezli Semana dergisine açıklamalarda bulunan Noboa, Kolombiya'nın ülkesi için "en kötü" ticari ortak olduğunu söyledi.

Noboa, komşu ülke Kolombiya'ya uygulanan gümrük vergilerine değinerek, "Kolombiya, dünya genelinde en kötü ticari ortaklarımızdan biri. Toplam 2,1 milyar dolarlık ticaret hacminde 1,2 milyar dolarlık açık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya ile ticaret savaşı içinde olmadıklarını vurgulayan Noboa, şunları söyledi:

"Kolombiyalılara ticari savaş ilan edilmedi. Savaş, uyuşturucu kaçakçılığına, şiddete, organize suçlara, kaçakçılığa ve yasa dışı madenciliğe karşı ilan edildi. Kolombiya sınırını korumanın bize maliyeti yılda 400 milyon doları buluyor. Şiddeti durdurmak, uyuşturucu sevkiyatlarını engellemek ve sınırdaki gerilla varlığını kontrol altına almak, bizim için çok zor bir hal aldı."

Noboa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun geçen yıl ülkesinin Manta kentini ziyaret ettiğini ve Vatandaş Devrimi üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, bu kişilerden bazılarının uyuşturucu kaçakçısı çete elebaşı "Fito" lakaplı Adolfo Macías Salazar ile bağlantılı olduklarını öne sürdü.

Petro'dan Ekvador lideri Noboa'ya sert tepki: "Kafasını yalanlarla dolduruyorlar"

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Noboa'nın suçlamalarına cevap verdi.

Noboa'nın kendisini uyuşturucu kaçakçısı Fito üzerinden hedef almasına ilişkin Petro, "Kafasını yalanlarla dolduruyorlar. Hiç alakası yok, ne o Fito denilen şahsı ne de arkadaşlarını tanırım. Ekvador'a sadece devlet başkanlarının göreve başlama törenlerine katılmak için gitmiştim. Üstelik orada doğmuş birçok haydudu yakalayıp kendilerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Petro, Ekvador Devlet Başkanı Noboa ile süren diplomatik gerginliğin sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan arabuluculuk talep ettiğini ancak konunun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iletildiğini belirtti.

Petro, Noboa'nın uyuşturucu kaçakçıları, aşırı sağ çevreler ve bazı siyasi gruplar tarafından yanlış yönlendirildiği iddiasında bulundu.

Süreç

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkesinin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Liderler arasında diplomatik gerginlik

Petro ile Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, bu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün, devlet şirketi Petroecuador'un boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.