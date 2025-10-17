Ekvador'da Yargıç Marcos Mendoza Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Haberler

Ekvador'un Montecristi kasabasında, ceza mahkemesi yargıcı Marcos Mendoza, çocuklarını okula bırakırken motosikletli bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yargıcın, kara para aklama davasına bakması nedeniyle hedef alındığı düşünülüyor.

KİTO, 17 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'da şiddet olaylarının arttığı Manabi eyaletine bağlı Montecristi kasabasında ceza mahkemesi yargıcı Marcos Mendoza silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Mendoza'nın yakınları, yargıcın perşembe günü çocuklarını okula bıraktığı sırada okulun önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre motosikletli bir silahlı saldırganın yargıcı durdurup ateş açtığı belirtildi.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna alarak balistik inceleme için delil topladığı ve yargıcın, başsavcılığın yürüttüğü bir kara para aklama davasında görevli olduğu bildirildi.

Söz konusu davada aralarında ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü Los Choneros'un lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yargılanıyor.

Ekvador Yargıçlar Birliği perşembe günü yaptığı açıklamada Mendoza'nın öldürülmesini kınayarak, yargı mensuplarının güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 2022'den bu yana Ekvador'da en az 15 yargıç veya savcı öldürüldü.

