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Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı. Saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde, bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.

Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise saldırıya "sert" tepki gösterildiği ve sorumluların "mutlaka" yakalanacağı kaydedildi.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Amerika Sur Saldırı Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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