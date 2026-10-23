Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekvador'da iki cezaevindeki isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekvador'da iki cezaevindeki isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki iki cezaevinde çıkan isyanlarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. SNAI, isyanlara karıştığından şüphelenilen mahkumların Santa Elena'daki El Encuentro Cezaevi'ne nakledileceğini bildirdi.

KİTO, 23 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'un And Dağları bölgesinde yer alan Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki iki ayrı cezaevinde çıkan isyanlarda 8 mahkum hayatını kaybetti.

Ulusal cezaevi yönetim birimi olan Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti Kurumu'nun (SNAI) perşembe günkü açıklamasına göre, hayatını kaybeden mahkumların 4'ü Latacunga'daki Cotopaxi 1 Numaralı Cezaevi'nde, diğer 4'ü ise başkent Kito'da El Inca Cezaevi olarak bilinen Pichincha 1 Numaralı Geçici Tutukevi'nde bulunuyordu.

Olaylarda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

İsyanlara karıştığından şüphelenilen mahkumların tespit edildiği ve Santa Elena eyaletindeki yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledilecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre, Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler'den oluşan Güvenlik Bloku, düzeni sağlamak amacıyla ilgili cezaevlerinde güvenlik protokollerini uygulamaya ve operasyonlar yürütmeye devam ediyor.

Ekvador'daki cezaevleri, ülkedeki şiddetin başlıca odak noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Rakip suç çeteleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 2021'den bu yana cezaevlerinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği şiddet olayları yaşanıyor.

Ekvador ordusu, hükümetin organize suç gruplarına karşı ilan ettiği "iç silahlı çatışma" durumu kapsamında Ocak 2024'ten bu yana cezaevlerine konuşlandırılmış durumda.

Kaynak: Xinhua
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son

Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var