Ekvador'da Horoz Dövüşü Alanına Silahlı Saldırı: 12 Ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, horoz dövüşü yapılan alana düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Manabi kentindeki La Valencia bölgesinde horoz dövüşü yapılan alana askeri üniforma giyen çete üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge Polis Müdürü Miller Rivera, basına yaptığı açıklamada, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, horoz dövüşü sırasında askeri üniformalı kişilerin çevreye rastgele ateş açtığı görülüyor.