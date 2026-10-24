Ekvador'da Gonzalez hakkında soruşturmada ihtiyati tutuklama kararı çıktı

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Ekvador'da 2023 devlet başkanı seçim kampanyasının finansmanına ilişkin kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan ana muhalefet liderlerinden Luisa Gonzalez hakkında ihtiyati tutuklama kararı verildi.

Ekvador basınında yer alan habere göre, Başsavcılığın ana muhalefetteki Devrimci Vatandaşlık Hareketi liderlerinden Gonzalez'in yanı sıra eski milletvekili Santiago Diaz ve Guayaquil Belediyesinin eski yetkililerinden Wendy Onofre hakkındaki ihtiyati tutuklama talebi, hakim tarafından kabul edildi.

Başsavcılık, 2023 seçim kampanyası için kullanılan kaynakların yasa dışı akaryakıt ticaretinden elde edilmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Soruşturma kapsamında, kampanya harcamalarında kullanılan yaklaşık 500 bin doların kaynağı ve farklı şirketler üzerinden nasıl aktarıldığı araştırılıyor.

Soruşturma, eski milletvekili Diaz'ın, eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın talimatıyla Venezuela'dan getirilen nakit paranın Gonzalez'in seçim kampanyasında kullanıldığı yönündeki iddialarının ardından mart ayında hız kazanmıştı.

Söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş yargı kararıyla doğrulanmadı.

Reşit olmayan bir çocuğun cinsel istismarı suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Diaz, daha önce Correist hareketten ihraç edilmişti.

Muhalefetten "siyasi yargılama" tepkisi

Devlet Başkanı Daniel Noboa yönetimine karşı ana muhalefet konumundaki Correist hareket, soruşturmayı siyasi amaçlı yargı baskısı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Correist hareket, süreci "lawfare" (yargı tacizi) olarak tanımlarken Gonzalez de hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi baskıya maruz kaldığını savundu.

Gonzalez, 2023 ve 2025 cumhurbaşkanı seçimlerinde Correist hareketin adayı olarak yarışmış, her iki seçimde de ikinci turda Noboa'ya kaybetmişti.

Öte yandan, Devrimci Vatandaşlık Hareketi hakkında yürütülen süreçler sonucunda partinin faaliyetlerinin askıya alındığı ve 29 Kasım'da yapılması planlanan yerel seçimlere katılımının engellendiği bildirildi.

Kaynak: AA