Cezaevinde çete kavgası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentinde yer alan Penitenciaria del Litoral hapishanesinde, iki çete arasında kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre olay sonucunda 15 mahkum öldü, aralarında durumu ağır olan 14 mahkum da yaralandı.

Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI'dan yapılan açıklamada, polis ve askerlerin cezaevindeki olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

ÇETE ÇATIŞMALARININ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR

Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin mahkumun bulunduğu Penitenciaria del Litoral, Ekvador'daki çete çatışmalarının merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bu yılın başında Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanması talimatı vermişti.