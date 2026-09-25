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Ekvador'da ABD destekli operasyonda 30'dan fazla CJNG bağlantılı gözaltına alındı

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Ekvador'da CJNG ile bağlantılı olduğu öne sürülen uyuşturucu yapılanmasına yönelik ABD destekli operasyonda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Bakan Reimberg, 320'den fazla Ekvador polisi ve 50 SOUTHCOM personelinin katıldığı operasyonda yapılanmanın çökertildiğini bildirdi.

Ekvador'da, Meksika merkezli Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile doğrudan bağlantılı olduğu öne sürülen uyuşturucu kaçakçılığı yapılanmasına yönelik ABD'nin desteğiyle düzenlenen operasyonda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ekvador Ulusal Polisi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendiğini belirten Reimberg, CJNG ile doğrudan bağlantılı olduğu öne sürülen uyuşturucu kaçakçılığı yapılanmasının çökertildiğini bildirdi.

Operasyona 320'den fazla Ekvador polisi ile 50 SOUTHCOM personelinin katıldığını aktaran Reimberg, 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

SOUTHCOM da X'teki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ekvador Ulusal Polisinin, DEA ve SOUTHCOM'un desteğiyle bölgede "terör ve zarara yol açan yasa dışı ağları" hedef alan ortak bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Söz konusu operasyonun başarıyla tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Batı Yarımküre'yi korumak ve vatanımızı savunmak için sistematik bir direniş göstererek, kartellere karşı mücadelemizi birlikte sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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