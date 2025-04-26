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Ekvador'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı

Ekvador'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı
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Ekvador'un Esmeraldas eyaletinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralanırken, 60 binada çatlaklar oluştu. Enerji hatlarının onarımına başlandı ve bölgenin yüzde 80'ine elektrik verilmeye başlandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamaya göre, deprem Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli hissedildi.

Yetkililer, 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu.

Deprem sonrası Esmeraldas eyaletinde hasar gören enerji hatlarının onarımına başlandığı, bölgenin yüzde 80'ine yeniden elektrik verildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çökmüş olması dikkati çekti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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