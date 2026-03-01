Haberler

Erzincan'da eksi 5 derecede mineralli gölde yüzdüler

Güncelleme:
Erzincan'da üç doğasever, eksi 5 derecedeki soğuk hava koşullarına rağmen mineralli gölde yüzdü. Beytahtı Gölü'ndeki sıra dışı anlar fotoğrafçı Emrah Karakoç tarafından kaydedildi.

ERZİNCAN'da dondurucu soğuklara aldırış etmeyen 3 doğasever, kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki mineralli gölde yüzdü. Eksi 5 derecelerde gerçekleşen sıra dışı anlar fotoğrafçı Emrah Karakoç tarafından görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, Erzincan-Kemah kara yolunun 14'üncü kilometresinde yer alan ve halk arasında mineralli yapısıyla bilinen Beytahtı Gölü'nün bazı hastalıklara iyi geldiği öne sürülüyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında çevresine göre daha ılık olmasıyla dikkat çeken göle gezmeye giden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zafer Küçüksu, fotoğrafçı Emrah Karakoç ve esnaf Cengiz Urtekin soğuk havaya aldırmadan mineralli suya girdi. Karla kaplı arazinin ortasındaki gölde yüzen grup, o anları dronla kayda aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
