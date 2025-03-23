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Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'de kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'de kaldırıldı
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının Google dikkat çeken bir harekete imza attı. Google'da İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı arama sonuçlarından kaldırıldı.

Google, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından , "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GOOGLE, "İBB BAŞKANI" UNVANINI KALDIRDI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Google'e girip arama yapanlar dikkat çeken bir sonuçla karşılaştı. Google'ın Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdığı görüldü. İmamoğlu'nun isminin yanında "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" notu kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'de kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Com.tr sitesinde ama ötekilerde hala başkan ve mağdur edilen belediye başkanu olarak geçiyor.

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