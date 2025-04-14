Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından 23 Mart Pazar günü savcının tutuklama talebi istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE RET

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçeyi inceleyen hakimlik, yapılan itirazı reddederek İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE YAZIYORDU?

İmamoğlu'nun avukatları itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili başsavcılığın açıklamasında şu suçlamalara yer veriliyor;