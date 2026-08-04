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İmamoğlu'nun Aday Ofisi X Hesabına Türkiye'den Erişim Engeli

İmamoğlu'nun Aday Ofisi X Hesabına Türkiye'den Erişim Engeli
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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda 3 Ağustos saat 23.00 sıralarında Türkiye'den erişime kapatıldı. İmamoğlu'nun X hesapları daha önce de benzer şekilde engellenmişti.

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda Türkiye'den görünmez kılındı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişim engellendi.

Hakkında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı bulunan hesap, 3 Ağustos saat 23.00 sıralarında Türkiye'den görünmez hale getirildi.

İmamoğlu adına kullanılan X hesapları daha önce de erişime kapatılmıştı.

Kaynak: ANKA
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