İmamoğlu'nun Aday Ofisi X Hesabına Türkiye'den Erişim Engeli
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda 3 Ağustos saat 23.00 sıralarında Türkiye'den erişime kapatıldı. İmamoğlu'nun X hesapları daha önce de benzer şekilde engellenmişti.
(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda Türkiye'den görünmez kılındı.
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişim engellendi.
Hakkında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı bulunan hesap, 3 Ağustos saat 23.00 sıralarında Türkiye'den görünmez hale getirildi.
İmamoğlu adına kullanılan X hesapları daha önce de erişime kapatılmıştı.