Ekrem İmamoğlu'nun Aday Ofisi Hesabı Üçüncü Kez Engellendi

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez erişim engeliyle karşılaştı. İlk olarak "CBAdayOfisi", ardından "CBAdayOfisi1" hesabının engellenmesinin ardından bu kez "CBAdayOfisi11" hesabına aynı gerekçeyle erişim engeli getirildi.

Engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Hesabın kullanıcı adı bu kez "@CBAdayOfisi22" olarak değiştirildi. Hesap, bu kullanıcı adıyla kullanıma devam edebiliyor.