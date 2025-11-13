Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Siyaset ve İddianame Açıklaması

Güncelleme:
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, siyasetin milletin gönlüne girmeyle ilgili olduğunu vurguladı ve iddianame hazırlayan zihniyete eleştirilerde bulundu.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Siyaset'para veya fon!' işi değil, milletin gönlüne girme işidir.  Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor. Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var: Zararın neresinden dönerseniz kardır." ifadesini kullandı." dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tepkisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset'para veya fon!' işi değil, milletin gönlüne girme işidir. Siyaset muhabbet ve samimiyet işidir. Sonsuz kez hamdolsun ki, yüce Yaradan bana bu aziz milletin gönlüne girmeyi nasip etti. 'Bakan olma hülyasıyla savrulanlar' bilmez ama Sn. Cumhurbaşkanı kendi geçmişinden belki hatırlar. Siyaset evvela milletle gönül bağı kurmaktır. Öyle olmasa, tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu. Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor. Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var: Zararın neresinden dönerseniz kardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
