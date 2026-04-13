Ekrem İmamoğlu: "Bu Zafer, Sandığın Korkudan Daha Güçlü Olduğuna İnanan Hepimizindir"

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın seçim yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, demokrasinin zaferini vurguladı ve Macar halkını tebrik etti.

"Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti. Bu gece Macar halkı Avrupa'ya ve dünyaya bir kez daha hatırlattı: Vatandaşlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi reddettiğinde hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir. Silivri'deki bir cezaevi hücresinden, Macar muhalefet lideri Peter Magyar'e ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sandık başına giden tüm seçmenlere en içten tebriklerimi gönderiyorum. Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir. İstanbul, Budapeşte'nin yanındadır. Rüzgar yön değiştiriyor."

Kaynak: ANKA
