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Ekrem İmamoğlu'ndan İmza Kampanyasına Destek Çağrısı

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Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden özgürlük ve adalet için düzenlenecek imza kampanyasına destek çağrısı yaptı. İmamoğlu, katılımın gücüne vurgu yaptı ve İstanbul'daki imza noktalarını duyurdu.

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu düzenlenecek imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıymetli Vatandaşlarım; Bu hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz. Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek." denildi.

Ayrıca, İstanbul'daki imza noktaları için "https://t.co/tKGBb1RUma" linki paylaşıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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