Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingi İçin Çağrı

(ANKARA) – Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları bu akşam Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine, "Diplomanı al da gel" çağrısıyla davet etti.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomasını paylaşarak vatandaşları 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenecek Beyazıt mitingine davet etti.

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin ardından dün diploma bilgisinin üniversite veri tabanından silmişti.