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Ekrem İmamoğlu'ndan Avukatlar Günü Mesajı

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşarak avukatların adalet mücadelesindeki önemine vurgu yaptı ve mesleği kirletenlere karşı mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Sizler mesleğinizi 'adalet' duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız. Son dönemde size bir başka hususta çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Mesleğinizi farklı statülerde kirletenlere karşı mücadele vermek. Eminim başaracaksınız, hep birlikte başaracağız" mesajını paylaştı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla bir mesaj paylaştı. "Sizler mesleğinizi 'adalet' duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız" diyen İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Çok kıymetli avukat dostlarım. İnsan için yaşam kaynağı tarifi yapıldığında farklı ihtiyaçlar doğrultusunda hava, su gibi temel ihtiyaçlar sıralanabilir. Ben, insani, vicdani 'yaşıyorum' diyebilmesi için ihtiyacı 'adalet' olarak yaşamın temel unsurudur derim insanlık adına. Sizler mesleğinizi 'adalet' duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız. Son dönemde size bir başka hususta çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Mesleğinizi farklı statülerde kirletenlere karşı mücadele vermek. Eminim başaracaksınız, hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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