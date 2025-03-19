İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine mahkeme kararıyla el konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETE EL KONULDU

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat şirketine el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında; 19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.