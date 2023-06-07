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Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun harekete geçtiği iddia edildi. Bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklaması beklenen İmamoğlu'nun ilk planda yerel seçimlerden önce CHP'yi kurultaya taşıyarak genel başkan olmayı düşündüğü aksi takdirde yeni bir parti kurmayı gündemine alacağı öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ve MYK listesini yenileyerek kurultay sürecini başlatmasının ardından partide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ankara kulislerindeki iddiaya göre, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yine İstanbul'dan aday göstermeyi planladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. İmamoğlu'nun bugün kameraların karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklayacağı öne sürüldü.

İmamoğlu'nun birinci önceliğinin yerel seçimlerden önce partiyi kurultaya taşıyarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak, ikinci ihtimalde ise yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İmamoğlu ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini gündeme getiren ancak teklifi kabul görmeyince yardımcılık konusunda karar aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de CHP Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu olmasını arzu ettiği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Bahaddin Yolcu:

Yeni kasetler yukleniyor..))

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Serkan Kaplan:

topuna kibritsuyu. imamoğlu da bolkeseden sallayan birisi. eskiden köye çeşme yaptıracağım diyen siyasiler vardı ya işte bu imamoğlu da aynı bot. kimi neyle kandırmaya çalışıyorsun. ince ibb seçimlerindeki vaadlerini yerine getir.

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Kadir Kara:

kutlamak lazım yüzlerce milyon liralık reklam yatırımını belediye üzerinden kendine yaptı, bir gram çalışmadan algıyı yönetti, olmak istediği yerde şaka gibi :)))

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