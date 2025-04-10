Ekrem İmamoğlu:  Emniyet Teşkilatımızın 180. Kuruluş Yıl Dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü Kutluyorum

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Türk Polis Teşkilatının 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatının 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü kapsamında paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün, halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum. Şerefli Türk üniformasını taşıyan her bir polisimize, büyük bir saygı ve minnetle teşekkür ediyorum.

Polislerimiz, canları pahasına bu ülkenin sokaklarını, meydanlarını, evlerini korumaktadır. Ancak biliyorum ki bu onurlu görevin ardında ağır bir yük, yıpratıcı bir çalışma temposu ve ihmal edilmiş özlük hakları da vardır. Yıllardır çözülmeyen yapısal sorunlar, sadece polisleri değil, toplumun güvenlik duygusunu da zedelemektedir.

Polis intiharlarındaki artış, aşırı mesai, mobbing, liyakatsizlik, psikolojik baskı ve ekonomik sıkıntılar artık göz ardı edilemez. Bu yılın ilk dört ayında 27 polisimizin hayatına son vermesi hepimiz için alarm niteliğindedir.

Ben, Emniyet Teşkilatı'nın sorunlarını da çözüm önerilerini de biliyorum. Bu sorunları biz çözeceğiz. Polis daha insanca koşullarda çalışacak. Fazla mesai ücretinden amir baskısına, kreşli lojmanlardan psikolojik destek merkezlerine kadar birçok alanda somut çözümlerimiz hazır. Polisin sendika hakkını biz getireceğiz. Emniyet Personel Kanunu'nu çıkararak hukuki güvenceleri biz sağlayacağız. Bu meslek onuruna yakışır standartlara bizimle kavuşacak.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan orantısız güç görüntülerinin, Emniyet Teşkilatı'nın tamamını temsil etmediğini biliyorum. Bu görüntüler hem halkı hem de teşkilatın şerefli çoğunluğunu incitiyor. Ben; sokakta halkı için ter döken, hukuk içinde görevini yapan onurlu polisle, hukuksuzluğa bulaşanları ayırıyorum. Adalet, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyacak olan da yine biziz.

Görev başında şehit düşen tüm polislerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum."