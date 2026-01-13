Haberler

Ekrem İmamoğlu: 300 Gündür Tutsağım, Ancak Saraylarda Yaşayanlardan Çok Daha Güçlü ve Özgürüm, Çünkü Aziz Milletime Emanetim

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 300 gündür tutuklu olduğunu belirtirken, hayallerinin her yerde olduğunu, haklılığını ve onurunu milyonların savunduğunu dile getirdi.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "300 gündür 12 metrekaredeyim, ancak ülkem için hayallerim her yerde, 300 gündür 12 metrekaredeyim, ancak haklılığımı ve onurumu milyonlar her gün savunuyor. 300 gündür tutsağım, ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm, çünkü aziz milletime emanetim. Bu uzun gecenin sabahı yakındır" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, 300 gündür tutuklu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"300 gündür 12 metrekaredeyim, ancak ülkem için hayallerim her yerde, 300 gündür 12 metrekaredeyim, ancak haklılığımı ve onurumu milyonlar her gün savunuyor. 300 gündür tutsağım, ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm, çünkü aziz milletime emanetim. Bu uzun gecenin sabahı yakındır"

Kaynak: ANKA / Güncel
