Ekrem Görçeker, İncesu'yu Ziyaret Etti

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, Kayseri'nin İncesu ilçesini ziyaret etti.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Görçeker'i Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Programları kapsamında İncesu Marina'yı ziyaret eden Görçeker, "Marinaya hayran kaldım. Bozkıra denizi getirmişsiniz. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı İlmek'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlmek ise İncesu için gece gündüz çalıştıklarını ve söz verilen projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan meclis üyesi Kemal Becer'e rozeti takıldı.