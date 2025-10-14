Haberler

Ekrem Görçeker, İncesu'yu Ziyaret Etti

Ekrem Görçeker, İncesu'yu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, Kayseri'nin İncesu ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte İncesu Marina'yı gezdi ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, Kayseri'nin İncesu ilçesini ziyaret etti.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Görçeker'i Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Programları kapsamında İncesu Marina'yı ziyaret eden Görçeker, "Marinaya hayran kaldım. Bozkıra denizi getirmişsiniz. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı İlmek'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlmek ise İncesu için gece gündüz çalıştıklarını ve söz verilen projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan meclis üyesi Kemal Becer'e rozeti takıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.