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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tahran'da "Film Haftası" düzenleyecek

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Merkezi İran'ın başkenti Tahran’da bulunan ve Türkiye, İran ve Pakistan'ın da aralarında yer aldığı 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), "Film Haftası" etkinliğiyle üye ülkelerin farklı sinema geleneklerini izleyiciyle buluşturacak.

Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ve Türkiye, İran ve Pakistan'ın da aralarında yer aldığı 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), "Film Haftası" etkinliğiyle üye ülkelerin farklı sinema geleneklerini izleyiciyle buluşturacak.

Tahran'daki ECO Kültür Enstitüsü'nde 21 Eylül'de başlayacak etkinlik kapsamında Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Tacikistan'dan filmler gösterime sunulacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra, ECO ülkelerinden seçilmiş film afişlerinin yer aldığı özel bir sergi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
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