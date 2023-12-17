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Ekmek Fırınının Bodrum Katında Yakalanan Cinayet Zanlısı

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Bursa'da eşi Burcu Ayda'yı öldüren Mustafa Ali Ayda, bir ekmek fırınının bodrum katında saklanırken yakalandı. Zanlı, ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonucunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

EKMEK FIRINININ BODRUM KATINDA YAKALANDI

Bursa'da uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten, eşi Burcu Ayda'yı evinde göğsünden bıçaklayıp, öldürdükten sonra kaçan Mustafa Ali Ayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olaydan 8 saat sonra bir ekmek fırınının bodrum katında saklandığı sırada yakalanan Ayda, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayda, ilk ifadesinde; ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından 4 çocuk annesi Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bursa Haberler

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