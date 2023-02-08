Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Gaziantep'te bir fırının 14 liraya ekmek satması büyük tepki çekti. Yaşanan olay sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fırına giderek yetkiliye "Ne oluyor burada?" dedi. Fırıncı ise talebe yetişemediklerini ve ekmeğin gramajı arttığı için fiyatının da arttığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

EKMEĞİ 14 LİRAYA SATIYOR

Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kız çocuğu, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

BELEDİYE BAŞKANI KONTROLE GİTTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki fırına gitti. Fırıncıya "Neler oluyor burada?" diyen Tahmazoğlu'na, talebe yetişmekte zorluk çekildiği için gramajın artırıldığı ve fiyatın da buna bağlı olarak yükseldiği anlatıldı. Fırındaki vatandaşlara dönüp "Bu durum sizin için makul mü?" diyen Tahmazoğlu, gramajın kontrol edildiğini ve bir eksiklik olmadığını söyledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Fırıncı Deprem Ekmek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Direk kapatın başkanım orayı mühürleyin yada 15 gün ücretsiz versin ekmekleri

Cevap Yaz 1 22 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title