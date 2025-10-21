Piyanist Elisa Tomellini ile çellist Alberto Casadei'den oluşan Eklectric Duo, 8 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan ikili, BKM organizasyonu ile Maximum Uniq Hall'de konser verecek.

Tomellini, Paganini'nin Liszt Etütleri'nin, "yorumlanamaz" denilen 1838 tarihli ilk versiyonunu kaydeden tek kadın sanatçı olarak tanınırken, çok sayıda ödülün sahibi Casadei ise çello profesörü olarak İtalya'daki bir müzik okulunda görev yapıyor.

Klasik müzik dünyasından iki başarılı müzisyenin buluşmasıyla doğan Eklectric Duo, barok dönemden pop ve rock müziğe uzanan geniş bir repertuvar ile klasik müziğe çağdaş bir enerji kazandırıyor.