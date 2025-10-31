Haberler

Ekim Ayında Dünyadan Tuhaf Olaylar

Güncelleme:
ABD'nin New Jersey eyaletindeki polislerin yapay zekayla üretilen görüntülerdeki maymunları aramalarından, Avustralya'daki 9 bin dolarlık Labubu koleksiyon bebeklerinin çalınmasına kadar birçok ilginç olay ekimde basına yansıdı. Bu kapsamda dünya genelinde çeşitli tuhaf olaylar kaydedildi.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde ekimde kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Newark sokaklarındaki maymunların görüntüleri yapay zekayla üretilmiş olabilir

Yapay zekayla üretilen içeriklerin günlük yaşama etkileri tartışılmaya devam ediyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde ekim ayında sosyal medyada sıklıkla paylaşılan videolarda sokaklarda maymunların kol gezdiği görüldü.

Newark Kamu Güvenliği Direktörü Emmanuel Miranda, polisin alınan ihbarlar üzerine sokaklarda görüldüğü belirtilen "maymunların" peşine düştüğünü açıkladı.

Ancak Miranda, maymunları yakalamak için harekete geçen polislerin bu hayvanların izini süremediğini belirtti.

Miranda, yetkililerin maymunları bulamadığını, sosyal medyada dolaşımdaki videoların büyük ihtimalle yapay zekayla üretilmiş olabileceği sonucuna vardıklarını aktardı.

Avustralya'da bir kişi, 9 bin dolarlık Labubu koleksiyon bebeğini çalmakla suçlandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde polis, ekimde Melbourne'un batısındaki Airport West bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, yaklaşık değeri 9 bin doları bulan 43 Labubu koleksiyon bebeğini ele geçiren polis, bebekleri çaldığı iddia edilen 40 yaşındaki kişiyi, hırsızlık ve çalıntı mal bulundurma suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Polis, çalınan 43 bebekten bazılarının yaklaşık 500 dolar değerinde sınırlı üretim bir koleksiyonun parçaları olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece Mayıs 2026'da Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu bebekleri, piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana son dönemlerde büyük ilgi görmeye başladı.

İlk olarak yaklaşık 30 dolara satılan bebekler, yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

İspanya'da 60 bin avro değerinde sandalye çalan hırsızlar yakalandı

İspanya'nın başkenti Madrid ve yakınlarındaki Talavera de la Reina bölgesinde ekimde yaşanan ilginç bir olay basına yansıdı.

Polis, 7 kişilik bir grubun, bu bölgelerdeki 18 farklı restoran ve benzeri işletmelerin geceleri sokakta bırakılan sandalyelerini çaldığını açıkladı.

Hırsızların çaldığı 1100'ü aşkın sandalyenin yaklaşık 60 bin avro değerinde olduğunu belirten polis, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

İspanya'da birçok işletme, genelde metal ya da sert plastikten yapılan sandalye ve masalarını zincir ve benzeri araçlarla sabitleyerek geceleri sokakta bırakıyor.

Sahibinden kaçan maymun, bir bardak kahve sayesinde yakalandı

ABD'nin South Carolina eyaletinde "Ava" adlı örümcek maymun, Eutawville kasabasında düzenlenen sonbahar festivaline katılan sahibinden kaçtı.

Kasaba yetkilileri, sahibinden kaçan maymunun başıboş bir şekilde etrafta dolaştığını öğrenmelerinin ardından bu primatı aramaya başladı.

Çok geçmeden bulunan örümcek maymunu, insanlara yaklaşmadı. Ancak yetkililer, bir bardak kahveyi yere bırakarak primatın dikkatini çekmeye çalıştı.

Ardından, Ava adlı örümcek maymun, kahveyi incelemek için yaklaştığında yetkililer maymunu yakalamayı ve sahibine teslim etmeyi başardı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
