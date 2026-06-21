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Albüm: Asya-Pasifik'te Kutlanan Ejderha Teknesi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Asya-Pasifik'te Kutlanan Ejderha Teknesi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Ejderha Teknesi Festivali kapsamında Asya-Pasifik bölgesinde düzenlenen yarışlar ve zongzi hazırlama etkinlikleri, geleneksel Çin kültürünü katılımcılara yakından tanıttı. Festival bu yıl 19 Haziran'da kutlandı.

SİDNEY/SİNGAPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali kısa süre önce sona ererken, etkinlikler geleneksel Çin kültürünün öne çıkan unsurlarını yansıttı.

Asya-Pasifik bölgesinde düzenlenen Ejderha Teknesi yarışları ve geleneksel Çin yemeği zongzi hazırlama gibi etkinlikler, katılımcılara Çin kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan Ejderha Teknesi Festivali bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua
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