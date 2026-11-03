Eisenkot'un, Trump istese de Netanyahu hükümetinde yer almayacağı belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü partisi konumundaki Yashar'ın lideri Gadi Eisenkot'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın rica etmesi halinde dahi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bir hükümette yer almayacağını söylediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Eisenkot, kapalı kapılar ardında yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Netanyahu liderliğindeki bir hükümette yer almayı reddedeceğini söyledi.

Habere göre, Eisenkot yakın çevresine "Trump beni çağırırsa Başkana saygı duyar ve giderim ancak bunun (hükümet kurma sürecinin) İsrail'in iç meselesi olduğu konusunda ısrarcı olur ve müdahale edilmesini engellerim." şeklinde konuştu.

Eisenkot, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud'un 27 Ekim'deki seçim sonuçlarını ve seçim komisyonunu itibarsızlaştırma kampanyası yürüterek "İsrail demokrasisine doğrudan saldırıda" bulunduğunu belirtmişti.

Netanyahu ise sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim genel seçimlerinin ardından birlikte hareket etmek isteyen her partiyle kendi başbakanlığında geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurma çağrısı yapmıştı.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA