Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eisenkot, Netanyahu'nun seçim sonuçlarının geçerliliğini hedef aldığını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için organize kampanya yürütmekle suçladı. Eisenkot, açıklamayı Şin-Bet Direktörü ve Merkezi Seçim Komitesi Başkanı ile görüşmesinin ardından yaptı.

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, seçim sonuçlarının geçerliliğini ortadan kaldırmak için organize bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Yashar Partisi lideri Eisenkot bu açıklamayı, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile görüşmesinin ardından yaptı.

Görüşmede, seçimlere dış müdahale şüpheleriyle ilgili son gelişmeler ve yürütülen soruşturma hakkında bilgilendirilen Eisenkot, "Netanyahu'nun, iktidarı kendi çıkarları lehine ama İsrail çıkarları aleyhine kullandığı günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Eisenkot, "bir santimetre bile olsa seçim sonuçlarında sapmaya izin vermeyeceğini" iddia etti.

Seçimlere dış müdahaleyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair Eisenkot, ne olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Başta Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Kaynak: AA
Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

Yolculara 29 Ekim sürprizi! Sesler bir anda yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı: İlk kez konuştu

Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı

17 katlı binanın temeli açıkta kaldı! Apartman boşaltıldı
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor